EdF : 3/10, 4/10, Pierre Ménès dénonce les coupables après France-Espagne

Dans : Equipe de France.

Arbitrage vidéo ou pas, l’équipe de France ne s’est pas montrée à la hauteur du choc amical face à l’Espagne, s’inclinant logiquement 0-2.

En dehors du début de deuxième période et de la période du but refusé à Antoine Griezmann, les Bleus sont apparus nettement en-dessous du lot. La tactique choisie mais surtout les performances de plusieurs joueurs pas forcément mûrs et au niveau pour ce type d’adversaire ont interpellé Pierre Ménès. Et dans les déceptions, c’est Adrien Rabiot qui a pris le plus cher avec un « 3 » retentissant. « Je ne peux pas croire que ce soit un manque d’envie, mais le Parisien s’est montré d’une nonchalance rare et a été vraiment en dessous de tout », a annoncé le consultant de Canal+, qui a aussi mis sous la moyenne à Kurzawa (4), trop léger défensivement selon lui, et Kevin Gameiro. « Dépassé physiquement, il a cruellement manqué de vitesse sur les quelques ballons qu’il a eus. Il n’a pas marqué de points face à des adversaires contre lesquels il a pourtant l’habitude de marquer en Liga », a noté Pierre Ménès, pour qui les Lyonnais n’ont pas non plus été à la hauteur de l’enjeu, avec des 4 pour Jallet et Tolisso, ce dernier s’en sortant uniquement sur le fait que ce soit sa première sélection.

« Un premier acte effroyable, pendant lequel il a perdu un paquet de ballons et s’est montré d’une timidité extrême. A sa décharge, une première sélection face à Iniesta, Koke et Busquets, ce n’est pas de la tarte », a certes rappelé le consultant, pour qui la France était vraiment trop faible pour inquiéter l’Espagne ce mardi soir.