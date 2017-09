De retour en France, Benzema savoure sa popularité

Dans : Equipe de France.

Toujours écarté de la sélection tricolore, Karim Benzema est loin de faire l’unanimité en France où certains se réjouissent du choix de Didier Deschamps.

Depuis son implication dans l’affaire de la sextape, l’attaquant du Real Madrid n’a plus les faveurs du sélectionneur des Bleus. Le technicien considère en effet qu’un retour de l’ancien Lyonnais nuirait au groupe. Une décision que beaucoup approuvent. Pourtant, cette image de joueur mal-aimé ne correspond pas forcément à la réalité. De passage à Paris pour un tournoi de Five organisé par son équipementier Adidas, « KB9 » a fait le bonheur des jeunes présents. Peut-être surpris de sa cote de popularité, Benzema n’a pas caché sa joie.

« Ça fait longtemps que je ne suis pas revenu faire un événement comme ça. C’est toujours bien de voir les supporters, les gens. Les jeunes en plus, ça me fait plaisir de les voir et d’être avec eux, a réagi le Français dans des propos relayés par RMC. Après, l’amour des gens c’est comme ça. Il y en a qui t’aiment et il y en a qui ne t’aiment pas. Quand tu vois des jeunes comme ça qui sont contents, ça fait forcément plaisir. » Déterminé à retrouver les Bleus, Benzema sait qu’au moins une partie du public le soutiendra.