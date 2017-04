Un attentat près du bus de Dortmund, Bartra blessé

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le bus de l'équipe du Borussia Dortmund a été victime mardi soir d'une explosion à dix kilomètres du stade alors que la formation s'apprêtait à rejoindre le Signal Iduna Park. Le quotidien allemand Bild affirme que Marc Bartra aurait été blessé au bras par ce qui ressemble à un attentat, l'international espagnol serait même hospitalisé en ce moment, mais sans blessure grave.

Via Twitter, le Borussia Dortmund a officialisé le fait qu'il s'agit bien d'une bombe qui aurait explosé près du bus du club qui était encore à proximité de l'hôtel de la formation allemande. Les joueurs seraient actuellement en sécurité, et il n'y aurait aucun danger autour et dans le stade.