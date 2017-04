Record : Cristiano Ronaldo atteint la barre des 100 buts en Coupe d'Europe

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Auteur d'un doublé ce mercredi soir contre le Bayern Munich, Cristiano Ronaldo a atteint la barre symbolique des 100 buts marqués en Coupe d'Europe. C'est le premier joueur de l'histoire du football à réussir cette performance inouïe. CR7 a marqué 84 buts avec le Real Madrid et 16 sous le maillot de Manchester United, plantant 97 buts en Ligue des champions et 1 but en tour préliminaire de cette même épreuve. Enfin, il a signé un doublé lors de la Supercoupe d'Europe 2014.