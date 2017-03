PSG : Une pétition lancée pour faire rejouer Barcelone-PSG

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

A l'initiative d'un supporter...du Real Madrid, une pétition circule depuis samedi afin d'exiger de l'UEFA qu'elle fasse rejouer le match retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Pour l'initiateur de cette drôle d'idée, il est évident que l'arbitre du match a lourdement pesé dans le résultat final de cette rencontre et a tout fait pour aider les Catalans à réussir l'incroyable remontada de mercredi dernier. Et cette pétition, lancée sur le célèbre site change.org, détaille, avec des vidéos, plus de dix erreurs imputables à Deniz Aytekin et qui ont eu un effet direct sur le scénario de cette rencontre.

Très vite relayée par des supporters du PSG, dont certains sont persuadés que l'arbitre n'était pas réellement neutre dans cette histoire, cette pétition a déjà recueilli 31.500 signatures ce dimanche matin. Et les signataires viennent de toute la planète et pas uniquement des fans du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, cette demande n'a strictement aucune chance d'aboutir auprès de l'instance européenne du football et le PSG ne rejouera jamais ce match entré dans l'histoire du football. Mais au moins, les supporters parisiens savent qu'ils ne sont pas seuls à estimer que leur équipe préférée a été flouée au Camp Nou.