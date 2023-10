Olivier Giroud utilise l’OM pour piquer le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Olivier Giroud sera l’un des dangers principaux pour la défense du PSG ce mercredi soir à l’occasion du choc face au Milan AC en Ligue des Champions. Le buteur tricolore a évoqué ses liens avec la France, le PSG... et l'OM.

Après la victoire contre le Borussia Dortmund et la lourde défaite à Newcastle, le Paris Saint-Germain n’a pas de marge dans son groupe très relevé de Ligue des Champions. La réception de l’AC Milan ce mercredi soir au Parc des Princes est donc capitale et pour la défense parisienne, il faudra notamment se méfier du redoutable buteur que reste Olivier Giroud du haut de ses 37 ans. Sans surprise, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France a été envoyé en conférence de presse par l’AC Milan mardi en veille de match. Interrogé sur un possible transfert vers le PSG durant sa carrière, l’ex-buteur de Chelsea a indiqué qu’il n’avait jamais été proche de rejoindre la capitale française.

D’autant plus que Giroud nous apprend que plus jeune, il supportait un club du sud de la France qu’il ne cite pas. Mais on devine assez aisément au vu des indices laissés par Olivier Giroud qu’il s’agit de l’Olympique de Marseille. « Mon rêve petit c'était de jouer en Premier League, qui plus avec les Frenchies d'Arsenal. C'était une bénédiction de jouer là-bas puis à Chelsea. Et j'ai aussi dit qu'adolescent j'étais fan du grand Milan et je suis très fier d'avoir atterri à l'AC Milan. Pour moi c'était écrit même si j'avais pu terminer chez les cousins Bleu et Noir (Inter) quelques années auparavant. Je suis très fier d'avoir joué dans ces équipes et de représenter le grand Milan qui est l'une des meilleures d'Europe » a indiqué Olivier Giroud devant la presse avant de conclure.

Olivier Giroud révèle qu'il supportait l'OM

« J'essaye de tout faire pour que ce club revienne sur le devant de la scène européenne afin de jouer les premiers rôles. Concernant le PSG, il n'y a jamais eu l'opportunité de signer à Paris mais c'est un très grand club français comme un autre un peu plus au Sud (sourire) que je supportais quand j'étais petit (rires). Je suis de la génération 86 donc beaucoup de ma génération supportent ce club qui est situé un peu plus au Sud » a expliqué le buteur de l’AC Milan, auteur de 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et qui sera de toute évidence l’une des armes principales de l’AC Milan ce mercredi soir au Parc des Princes contre le PSG.