Monaco : Fabinho admet que la Juventus n'a pas volé sa victoire

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Fabinho (milieu défensif de l’AS Monaco après la défaite contre la Juventus à Louis II) : « Ce soir on a vu une équipe très expérimentée dans cette compétition contre une autre qui ne l'est pas. Tactiquement, la Juventus a été meilleure que Monaco. Même avec notre force offensive, on a essayé de se créer quelques occasions, on pouvait même ouvrir le score, mais cela ne s’est pas passé comme cela. Mais plus généralement, ils ont été meilleurs que nous et ils méritent ce résultat-là (…) On va tout essayer au retour, notre équipe a toujours marqué à l’extérieur. On va essayer de faire cela là-bas aussi, on va bien travailler pour essayer d’inverser cette situation. »