LdC : Un déluge de buts qui rentre dans l'histoire

Les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions ont été les plus prolifiques de toute l’histoire de la Coupe d'Europe.

Le football européen vient de connaître 15 jours de folie. Entre la nette victoire du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone (4-0), le 14 février dernier, et la fin de la phase aller des huitièmes de finale, mercredi, la Ligue des Champions a régalé. En effet, en huit rencontres, 34 buts ont été marqués. Le record de 26 buts sur une journée éliminatoire, datant de la saison 2013-2014, a donc été largement battu, rappelle ESPN.

Il faut dire que tous les matchs ont vu des buts... avec en point d'orgue la soirée de mardi dernier, qui a réservé pas moins de 14 buts entre le 5-3 entre Manchester City et Monaco, et le 2-4 entre le Bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid. Si l'on ajoute à cela le carton du Bayern Munich face à Arsenal (5-1), le 15 février, la Ligue des Champions a donc connu le meilleur score de son histoire. Pour ce record, l'UEFA peut notamment remercier quatre joueurs, à savoir Agüero (Man City), Falcao (Monaco), Thiago (Bayern) et Di Maria (PSG), qui ont tous inscrit des doublés durant cette journée historique et prolifique. La Champions League n'a jamais aussi bien porté son nom...