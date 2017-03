Barça : Umtiti n'en revient pas de cette incroyable remontada

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG, OL.

Samuel Umtiti (après la victoire du Barça 6-1 face au PSG) : « Je n’avais jamais vécu ça. Le coach avant le match a demandé si on avait déjà fait une remontada comme celle-là, presque personne n’a dit oui. Vivre des émotions comme ça, c’est que dans le football je pense. On a bien préparé notre match. On a reproduit ce que le coach voulait qu’on fasse et quand on joue comme ça, avec cet état d’esprit, on est très forts. On se focalisait sur notre jeu. S’ils venaient nous presser, on savait comment les mettre en difficulté. Ils nous ont plutôt attendu, pour nous c’était mieux. On les a fait courir et cela a payé à la fin, ils étaient fatigués. On s’est bien préparés. On s’était dit que même si on prenait un but, il y avait du temps pour en marquer. Le coach nous avait dit qu’en fin de match, même avec 5 minutes à jouer, on pouvait en mettre 2. C’est ce qui s’est passé. On a été irréprochable dans l’état d’esprit. »