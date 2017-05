ASM : Bakayoko sera bien là face à la Juventus

Dans : Ligue des Champions, Monaco, Serie A.

En tribune samedi dernier lors de la rencontre entre l’AS Monaco et Toulouse (3-1), Tiémoué Bakayoko demeurait jusqu’ici très incertain pour le match de mercredi soir entre l’ASM et la Juventus Turin en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et pour cause, l’international français a été victime d’une fracture du nez vendredi, dans un choc à l’entraînement avec son coéquipier Kamil Glik.

Selon les informations du journal L’Equipe, le robuste milieu de terrain de 22 ans va néanmoins débuter le choc de mercredi soir face à la Vieille Dame, muni d’un masque de protection. Autre incertain, Almamy Touré devrait également retrouver sa place au poste de défenseur droit, à la place de Nabil Dirar, auteur d’une passe décisive et d’une boulette qui aurait pu coûter très cher face au TFC ce week-end.