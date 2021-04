Une Superligue sans le PSG, crise à l’UEFA !

Dans : SuperLigue.

Le football européen est à un tournant de son histoire récente entre réforme de la Ligue des Champions et possibilité de création d’une Superligue.

Il y a deux jours, le journal L’Equipe faisait savoir que le projet de réforme de la Ligue des Champions allait officiellement être adopté lundi par la comité exécutif de l’UEFA. « Le « board » de l'ECA, l'association des clubs européens, s'est définitivement rangé, vendredi matin, derrière cette idée. Puis en début d'après-midi, la commission des compétitions de clubs de l'UEFA est allée, sans surprise, dans le même sens » détaillait le spécialiste Etienne Moatti. Vraisemblablement, cette réforme de la Ligue des Champions ne convient cependant pas à tout le monde puisque selon le New York Times, l’annonce de la création d’une SuperLigue européenne pourrait intervenir… ce dimanche !

Plus tôt dans la journée, le Times expliquait que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ou encore Tottenham étaient totalement contre la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Un rebondissement est dans l’air annonce le New York Times, ce que Bertrand Latour a confirmé sur son compte Twitter. « 5/6 clubs anglais, 3 espagnols et 3 italiens devraient annoncer ce soir la création d'une super-Ligue européenne . Aucun français, aucun allemand. Cellule de crise à l'UEFA » a confirmé le journaliste de La Chaîne L’Equipe sur son compte Twitter. Un énorme coup de tonnerre se prépare donc dans les coulisses du football européen, dans la mesure où les plus gros clubs de la planète ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le meilleur projet à adopter entre la réforme de la Ligue des Champions et la création d’une Superligue. Ce qui est certain, c’est que le Paris SG ne ferait pas partie de la révolte prévue ce dimanche en faveur de la création de la Superligue. Les prochaines heures promettent d’être agitées…