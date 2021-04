PSG-OL : Le CUP et les Bad Gones unis contre la nouvelle C1

Dans : Ligue des Champions.

C’est une évidence dans le football moderne, les supporters et même les fans de football n’ont pas forcément le droit à la parole en ce qui concerne leur sport favori.

Les horaires tardifs, les matchs qui s’enchainent, les interdictions de déplacement à l’époque où c’était encore possible, les programmations aléatoires ou encore la multiplication des chaines pour suiveur son équipe, le public passe au second plan dans les décisions importantes. C’est une nouvelle fois le cas avec la réforme en cours des Coupes d’Europe. L’arrivée d’une nouvelle compétition, la Conférence League, mais surtout la nouvelle Ligue des Champions. Ce projet porté par l’ECA, l’association européenne des clubs, mettra fin à la phase de poule dans son format actuel, et privilégiera un classement et un mini-championnat, pour plus de matchs et pas beaucoup plus de suspense ou de spectacle dans un premier temps. Mais c’est surtout le pas effectué vers une Ligue fermée qui inquiète les supporters. Ainsi, des groupes de toute l’Europe, dont Arsenal, le Real Madrid, le Bayern Munich, l’OL (Bad Gones) et le PSG (CUP), ont adressé une lettre ouverte à l’ECA pour faire connaitre leur point de vue, et le fait qu’ils n’étaient pas demandeur d’augmenter le nombre de matchs européens dans la saison.

« Votre projet de restructuration de la Ligue des Champions, basé sur l'augmentation du nombre de matchs, l'introduction d'une qualification fondée sur les résultats passés et l'appropriation des droits commerciaux de la compétition, menace l'intégrité de l'ensemble de notre sport », ont dénoncé les groupes de supporters, qui déplorent que cette nouvelle Ligue des Champions va « accroître le fossé entre les riches et les autres, détruire les calendriers nationaux et exiger des supporters qu'ils sacrifient toujours davantage de temps et d'argent pour suivre leur club ». Une vision des choses qui ne devrait pas déranger l’ECA, amenée à présenter ou à discuter de manière avancée de la nouvelle version de la Ligue des Champions lundi prochain avec l’UEFA.