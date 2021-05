L'UEFA lâche les chiens contre le Real Madrid, la Juventus et le Barça

Dans : Super League.

L'UEFA a annoncé ce mercredi qu'une investigation était lancée contre le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone suite à la création d'une Super Ligue avec le risque pour le trio d'une lourde sanction.

Florentino Perez, Andrea Agnelli et Joan Laporta risquent de payer au prix fort leur tentative de putsch, et cela même si les dirigeants du Real Madrid, de la Juventus et du FC Barcelone croient toujours que la Super Ligue est l’avenir du football européen. Si neuf clubs ont rapidement jeté l’éponge suite à la colère de leurs propres supporters, et immédiatement été réintégrés par l’UEFA, les trois autres géants du football continental n’ont pas lâché l’affaire, risquant ainsi une punition colossale. Aleksander Ceferin s’était pour l’instant contenté de menaces verbales à l’encontre de ces trois clubs, mais le président de l’instance européenne du football est cette fois passé à l’action. En effet, l’UEFA a annoncé ce mercredi qu’en application des règles disciplinaires, des inspecteurs en charge de l’éthique et de la discipline ont été nommé afin de procéder à des investigations « pour une potentielle violation du règlement ».

Reporter au New-York Times et auteur de Football’s Secret Trade, Tariq Panja a donné quelques détails sur cette procédure. « Le processus initial peut prendre jusqu'à un mois. Les clubs pourraient alors faire face à une sanction pouvant aller jusqu'à deux ans d'interdiction de la Ligue des champions. Cette éventuelle sanction peut faire l'objet d'un appel au TAS, un tribunal où les grands clubs ont tendance à avoir de bons résultats contre l’UEFA. Les clubs ont également l'intention de poursuivre la bataille juridique, afin de confirmer leur position à savoir que l'UEFA exerce un monopole injuste qui leur interdit le droit naturel d'opérer librement », explique le journaliste, qui ne voit pas le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone céder si facilement et abandonner la Super Ligue au cimetière des idées folles.