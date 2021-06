L'UEFA suspend sa procédure contre Madrid, le Barça et la Juventus

Dans : Super League.

Dans un communiqué, l'UEFA a confirmé la suspension immédiate de la procédure disciplinaire contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus après l'aventure de la Super Ligue.

Il y a 48 heures, la presse espagnole avait annoncé que la justice suisse avait demandé à l’UEFA de stopper sa procédure destinée à sanctionner les trois clubs qui rêvent encore à la création d’une Super Ligue, à savoir le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone. Un projet né et mort en moins de 48 heures sous les hourras des supporters. Mais face au trio de putschistes, l’UEFA voulait frapper un grand coup en les punissant sévèrement. Cependant, les trois clubs concernés ont déclenché des procédures un peu partout, et notamment devant la Cour Européenne. Et c’est pour cela qu’en Suisse, où est installé le siège de l’instance européenne du football, on a intimé l’ordre de stopper sans délai la procédure initiée il y a quelques semaines.

Dans un communiqué, l’UEFA indique qu’elle suspend « jusqu’à nouvel ordre » cette procédure contre le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid pour violation des règle de l’UEFA en relation avec la création de Super Ligue. Bien évidemment, cela ne met pas un terme aux menaces, mais les repousse, ce qui est toujours ça de pris pour les trois clubs concernés, cependant rien n'est gagné pour eux. « L'UEFA prendra toutes les mesures nécessaires dans le strict respect du droit national et européen afin que l'Instance d'appel de l'UEFA soit en mesure de reprendre la procédure disciplinaire dans les plus brefs délais », prévient clairement l’instance dirigée par Alexander Ceferin.