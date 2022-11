Tagliafico vise le sommet mondial, l'OL est prévenu

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Rare satisfaction du mercato estival de l'OL, Nicolas Tagliafico est au Qatar avec la sélection argentine pour le Mondial qui débute dimanche. Le latéral gauche est en mission avec ses partenaires pour succéder à l'équipe de Maradona au palmarès.

L'OL a bel et bien un mondialiste dans la place, personne ne l'aurait anticipé quelques mois avant. Et pour cause, après la venue avortée de Tyrell Malacia, les Gones ont jeté leur dévolu sur Nicolas Tagliafico. L'Argentin est arrivé de l'Ajax Amsterdam dans la douleur, ayant longtemps hésité à s'engager avec l'OL. Finalement, il a dit oui et les Lyonnais ne peuvent que le remercier de cela. 4,2 millions d'euros c'est fort peu au vu de l'investissement défensif et de l'état d'esprit du latéral gauche chez les Gones. Des performances qui l'ont vite placé au rang de cadre du vestiaire et ont facilité sa sélection pour la coupe du monde 2022.

Tagliafico va aider Messi à gagner le Mondial

Avec l'Argentine d'un certain Lionel Messi, Nicolas Tagliafico va tenter d'aller chercher la troisième étoile de la sélection albiceleste. Cela fait 36 ans, avec l'équipe de Diego Maradona au Mexique, que le peuple argentin attend ce moment. Le défenseur de l'OL donnera tout au Qatar pour la mission la plus importante de sa saison voire de sa carrière. C'est ce qu'il a évoqué dans une interview pour le site officiel de l'OL.

🗨 « Une très forte envie d'arriver à cette compétition »



Avant son départ pour le Qatar avec la sélection argentine, notre latéral @nico_taglia s'est confié pour évoquer cette Coupe du Monde 2022 🗣



🗞 Une interview complète à retrouver par ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) November 17, 2022

« Pour nous Diego c’est une idole, surtout par rapport à son expérience en Coupe du Monde. C’est celui qui a soulevé la dernière Coupe du Monde argentine. Donc évidemment c’est une grande motivation supplémentaire. J’ajoute à cela que ce sera la dernière Coupe du Monde de Léo Messi donc ce sont des choses qui s’ajoutent et je dirais que cela rajoute du piment. Tout ça nous motive encore plus pour aller sur le terrain et pour gagner à la fois pour nous mais aussi pour eux. [...] Je pense que l’ambition a toujours été là, ce n’est pas quelque chose de nouveau mais l’on a acquis de l’expérience. [...] Je pense que l’on a vraiment une expérience supplémentaire et qu’on est clairement plus forts qu’en 2018. Maintenant il faut évidemment jouer les matchs car ils peuvent se jouer à chaque fois sur des détails. Je nous sens très compétitifs mais on va commencer chaque match en pensant d’abord à notre propre équipe avec l’ambition d’aller le plus loin possible », a t-il confié. Cela indique une pleine implication du joueur et une fatigue qui se ressentira lors de son retour à Lyon en fin d'année. Un désagrément pour la Ligue 1 compensé par la possibilité d'avoir un champion du monde dans ses rangs.