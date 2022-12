Qatar 2022 : Comment Al-Khelaïfi a détruit le boycott

Nasser Al-Khelaïfi, qui avait quitté la France en grande difficulté sur plusieurs affaires, a vécu une Coupe du monde parfaite où il a réglé ses comptes et défendu fermement le Qatar.

La Coupe du monde 2022 est désormais terminée depuis une petite semaine, et le bilan de l’édition sur le plan sportif et organisationnel demeure positif. Cela faisait bien longtemps qu’un évènement international majeur du football s’était déroulé sans le moindre incident même si, en contre partie, certaines rencontres se sont déroulées devant des tribunes pas forcément garnies, ou dans des ambiances très neutres. Il n’est pas dit que le développement du football au Qatar soit impressionnant, le championnat devant reprendre début janvier et retrouver son anonymat avec ses matchs à quelques centaines de spectateurs. Mais le pari est réussi dans le sens où tout le monde désormais sait où placer le Qatar sur une carte, que ce soit dans le monde ou même au Moyen-Orient, où l’Emirat a longtemps été embêté par ses voisins. Là, il a réussi à faire l’unanimité.

En Europe, la tenue de cette compétition dans un pays qui n’est pas un pays de football a provoqué un gros débat. Si toutes les nations ont joué le jeu, cela a parfois causé des polémiques, surtout avant le début des matchs. En France, plusieurs villes ont annoncé boycotter l’épreuve en refusant notamment d’installer des écrans géants pour suivre les matchs, tandis que les sondages montraient un boycott partiel des Français pour regarder les matchs à la télévision. Il n’en a rien été, et tout cela a été étouffé par le bon parcours des Bleus, par la priorité donnée au jeu et aux performances sur le terrain, et par la ruse de Nasser Al-Khelaïfi également.

Le Parisien revient sur la compétition vécue par celui qui multiplie les casquettes, et est notamment président de BeIN Sports en plus d’être celui du PSG. Le dirigeant qatari a reçu du très beau monde dans ses loges pendant le Mondial, ce qui a permis de faire une belle publicité à l’évènement. Mais surtout, il a parlé comme rarement à la presse, multipliant les interviews alors qu’il est d’habitude si silencieux. Fâché par la décision d’Anne Hidalgo de boycotter le Mondial, il a attaqué la Mairie de Paris sur le dossier du Parc des Princes, dans un timing qui n’avait rien d’innocent. Le journal francilien l’affirme, tout était calculé pour mettre la Mairie de Paris face à la colère des supporters et des sympathisants du club francilien après sa prise de position contre la Coupe du monde au Qatar.

PSG president Al Khelaifi: “We want to keep both Leo Messi and Mbappé, of course — they’re the best player and the best goalscorer of the World Cup”, tells RMC Sport. 🔴🔵 #PSG



“I won’t say more about Messi as we have a plan to discuss after the World Cup”. pic.twitter.com/A5dAClT2NE