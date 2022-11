Mondial: Gims star de la finale au Qatar, ça tangue sur internet

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Rappeur star, Gims a officialisé sa présence lors du de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Une décision qui a évidemment suscité des commentaires pas tous positifs.

Avec plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux, et une popularité énorme, Gims est un artiste qui compte, c’est probablement ce qui avait convaincu les organisateurs du Mondial 2022 de lui confier l’une des chansons officielles de la compétition qui débute ce dimanche avec le match Qatar-Equateur. Mieux encore pour la star franco-congolaise, il sera présent pour le show qui se déroulera lors de la finale le 18 décembre prochain à Doha. C’est Gims lui-même qui a annoncé cela à ses fans. « Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerais lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l’histoire… », a prévenu le rappeur, qui avait notamment joué un rôle similaire lors d’une finale de la Coupe de la Ligue en 2016. Cette annonce a fait le bonheur de ceux qui aiment Gims, mais pas tous.

Gims réussit un coup de maître au Qatar

Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerais lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l’histoire… ⚔️🌍⚔️



#WorldcupQatar2022 🏆🇶🇦 — G I M S (@GIMS) November 20, 2022

Et compte tenu de sa popularité sur les réseaux sociaux, l’artiste a pris des commentaires parfois négatifs suite à la confirmation qu’il serait au Qatar lors de la finale de la Coupe du Monde, et surtout qu’il soutenait la France et le Congo. « Il va chanter pour la France pour retenter sa chance d’avoir la nationalité », « Les artistes refusent en masse par principe... Et puis il y a Gims qui veut son chèque », « Performer tu crois pas que l'équipe de france a assez de blessés comme ça la seule chose que tu vas réussir à perforer ce sont nos tympans », « Un Congolais aura mis au moins un pied en cdm c déjà ça », tout cela au milieu de messages politiques nettement plus virulents compte tenu de la situation au Congo et des prises de position musclées de Gims.