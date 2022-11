Le Brésil se fout du monde, attention le Karma

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Le Brésil se voit déjà empiler les buts en première phase de la Coupe du monde. Les joueurs annoncent la couleur, mais attention à l'excès de confiance.

Considéré avec la France comme le favori de la Coupe du monde qui débute actuellement au Qatar, le Brésil est presque seul désormais à avoir ce statut avec la cascade de forfaits qui touche les Bleus. Ce statut de favori, la Seleçao ne le boude pas, et l’assume même presque un peu trop. Neymar a frappé fort en dévoilant une sixième étoile, de manière un peu présomptueuse, histoire d’annoncer la 6e couronne mondiale à venir pour sa sélection. Richarlison a été obligé de monter au créneau pour défendre le joueur du PSG, qui a souvent été accusé d’en rajouter sur et en dehors du terrain. Mais dans la course au manque d’humilité, Neymar a peut être été outrepassé par le joueur du FC Barcelone Raphinha. Ce dernier a annoncé la couleur sur les futurs buts que vont mettre les joueurs de Tite. En effet, l’ailier brésilien a fait savoir que des danses avaient déjà été prévues pour les premiers buts que la Seleçao inscrira à la Coupe du monde. Et même pour les 10 premiers buts.

Au moins 10 buts à marquer

Raphinha: "We already have a lot of dances prepared for every match... One for each goal." *laughs* pic.twitter.com/E7sbfjAy1p — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 21, 2022

« Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé 10 danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième… Nous avons déjà une danse de prévue pour nos 10 premiers buts. Ensuite, si on dépasse cet objectif, on devra innover », a assuré l’ancien rennais en conférence de presse. Avant le match face à la Serbie, ce jeudi soir, le Brésil se voit déjà en train de faire trembler les filets. Il reste à savoir si les célébrations préparées à l’avance ne risquent pas de se retourner contre eux, malgré leur évident statut de favori face à la sélection de Dragan Stojkovic. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Raphinha s’est quand meêm sérieusement fait rappeler à l’ordre. « Ok, mais faudra pas se faire éliminer la Belgique, hein », « J’imagine s’il était français avec cette arrogance », « On va rire, la melonite qu’ils ont » », « il ne risque pas de célébrer vue sa finition », ont tancé de nombreux internautes pas très convaincus par ces annonces prématurées.