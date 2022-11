La météo de son côté, le Qatar va éviter la polémique

Dans : Mondial 2022.

A l’approche de sa Coupe du monde, le Qatar fait toujours l’objet de nombreuses critiques. Le pays hôte du Mondial est notamment pointé du doigt pour la climatisation installée dans certains stades. Mais grâce à la météo, cette technologie ne sera pas forcément nécessaire pendant le tournoi.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Qatar est attendu au tournant. Plus le début de la compétition approche et plus ce Mondial 2022 suscite des critiques. On parle par exemple du timing de l’événement, surtout au moment où de nombreux joueurs se blessent, probablement à cause d’un calendrier surchargé. Mais ce n’est pas tout. Outre les commentaires sur les droits de l’homme, le pays hôte du tournoi fait l’objet de critiques sur le thème de l’écologie. En cause, la climatisation installée dans sept des huit stades utilisés pour cette Coupe du monde.

Mais le Qatar pourrait s’en sortir sans trop de dégâts grâce à la météo annoncée. Ce samedi à Doha et dans ses environs, là où se trouvent quatre enceintes de la compétition, la température n’a pas dépassé les 34°C en journée, avant les 24°C enregistrés en soirée. Et le mercure devrait descendre d’ici le début du Mondial, puis dans les semaines suivantes. Le 20 novembre, date du match d’ouverture, on attend 28°C maximum en journée, et seulement 24°C le soir. Bien sûr, le ressenti peut être différent compte tenu du peu d’humidité, de l’air étouffant et des petites rafales de vent annoncées.

La climatisation inutile ?

En tout cas, le nouveau système de climatisation ne sera pas forcément utilisé, ou du moins pas de manière systématique. « Une température de 24°C en soirée est totalement supportable pour jouer au football, a confirmé un membre du Comité suprême à RMC. On étudiera précisément, pour chaque rencontre, si cela mérite l'utilisation de la climatisation, surtout pour les matchs en journée. Pour l'instant, aucune inquiétude, les températures sont parfaitement supportables pour tous. » Peut-être une polémique en moins pour le Qatar.