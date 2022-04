L'Algérie soutient Belmadi après sa violente sortie de route

Dans : Mondial 2022.

Par Alexandre Chochois

Il y a presque un mois jour pour jour, le Cameroun éliminait l'Algérie chez elle et se qualifiait pour la Coupe du monde 2022. Depuis, les différents acteurs s'insurgent à coups de communiqués. Le dernier en date provient de la Fédération Algérienne de Football (FAF) qui prend la défense de son sélectionneur, Djamel Belmadi.

Rarement l'issue d'un match n'aura provoqué une telle polémique, surtout sur la durée. Le 29 mars dernier, au bout du bout de la prolongation, le Lyonnais Karl Toko-Ekambi a envoyé le Cameroun au Qatar, afin d'y disputer le Mondial 2022 en fin d'année. Et ce au détriment de l'Algérie, pourtant victorieuse du match aller en déplacement. Il y a quelques jours, Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, avait sérieusement égratigné Bakary Gassama, l'arbitre gambien de ce fameux match retour. « On ne laissera plus jamais 2/3 personnes conspirer contre nous. Aucun arbitre ne viendra mettre à mal tout un pays. (...) j'ai pris l'avion, je l'ai vu en Turquie pour lui dire ce que je pensais. (...) Je ne dis pas qu'il faut le tuer. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation », avait-il notamment déclaré. Dans la foulée, la fédération camerounaise avait tenté de se défendre. Puis son homologue algérienne vient d'enchaîner, à son tour.

La FAF dézingue l'arbitre à son tour !

📄 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐É : La Réponse De la 𝙁𝘼𝙁 à la FECAFOOT . pic.twitter.com/1bgSnHehqQ — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) April 27, 2022

En substance, la Fédération Algérienne de Football (FAF) a tenu à répondre au communiqué du Cameroun et à apporter tout son soutien à son sélectionneur. « La FAF et le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI (...) ont à maintes reprises dénoncé légitimement le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont influé négativement sur le déroulement, voire le résultat d’un match », peut-on notamment lire. Tout en abondant : « la FAF est foncièrement attachée aux valeurs et aux vertus du sport, et a de tout temps accepté loyalement les résultats qui étaient en sa défaveur dans un total esprit de fair-play, sans rechigner ni accuser qui que ce soit. Cela ne peut être le cas lorsque l’arbitrage fausse l’issue d’une rencontre. »

Vous l'aurez compris, du côté de l'Algérie, on ne décolère pas et on ne fait que confirmer les attaques et les soupçons à l'encontre de Monsieur Gassama. D'ailleurs, la Fédération algérienne semble décidée à ne pas en rester là et compte bien se faire entendre auprès de la Commission d'Éthique de la FIFA : « Pour terminer, la FAF se réjouit d’avance et se fera un réel plaisir d’accompagner la FECAFOOT (la fédération camerounaise de football, NDLR) dans sa quête de mettre toute la lumière sur cette affaire devant la Commission d’Éthique de la FIFA ; car l’éthique et l’intégrité ont toujours fait partie des principes défendus crânement et en toute circonstance par l’Algérie. » Le feuilleton est encore loin d'être terminé et prend parfois des proportions inquiétantes vue la teneur de certains propos.