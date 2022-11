Cdm : Lionel Messi humilié par les fans de l'Arabie Saoudite

Dans : Mondial 2022.

Par Adrien Barbet

Dans un match riche en rebondissements, l'Arabie Saoudite a réussi l'exploit de battre l'Argentine. Les fans des Faucons verts n'ont pas hésité à chambrer Lionel Messi après la rencontre.

L'Argentine, invaincue depuis 36 matchs ne pensait certainement pas chuter face à l'Arabie Saoudite, présentée comme l'une des équipes les plus faibles de la Coupe du monde. Mais la formation d'Hervé Renard a joué un très mauvais tour à l'Albiceleste en s'imposant 2 buts à 1 au terme d'une rencontre folle, grâce à des buts de Saleh Al-Shehri et de Salem Al-Dawsari. Auteur de l'ouverture du score sur penalty, Lionel Messi pensait avoir mis son équipe sur la bonne voie. Mais finalement, l'Argentine commence le mondial au Qatar de la plus mauvaise des manières avec une défaite inattendue. Après la victoire de l'Arabie Saoudite, les fans des Verts ont chambré la Pulga avec la célébration de son plus grand rival.

Les fans saoudiens s'en prennent à Leo Messi

😅 Saudíes saliendo del estadio tras ganar en el primer partido del Mundial a Argentina.



¿Celebración a lo Cristiano? Están que no se lo creen #Qatar2022 pic.twitter.com/jJRBtAISQW — MARCA (@marca) November 22, 2022

Dans la foulée de la victoire de l'Arabie Saoudite, aux abords du stade de Lusail, les supporters saoudiens ont célébré comme il se doit la victoire de prestige de leur équipe. Les fans saoudiens ont réalisé la célébration mythique de Cristiano Ronaldo devant les supporters argentins. Des centaines de « SIUUU » ont été chantonné afin d'énerver un Messi, probablement déjà frustré par cette défaite. Une attaque directe à Lionel Messi qui malgré son septième but en Coupe du monde, n'a pas réussi à vaincre la modeste équipe d'Arabie Saoudite, 51e au classement FIFA. Ce chambrage ne devrait probablement pas faire plaisir au joueur du PSG qui est l'ambassadeur de l'état saoudien, dont il fait régulièrement la publicité via des spots ou sur ses réseaux. Messi est déjà au cœur d'une polémique en Argentine à cause de son soutien à l'Arabie Saoudite, candidate pour accueillir la Coupe du monde 2030, tout comme l'Argentine. La Coupe du monde 2022 commence délicatement pour la Pulga.