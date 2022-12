CdM : L’Allemagne humiliée, le Qatar jubile

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

L'élimination de l'Allemagne lors d'une dernière journée de poule à rebondissements renvoie la Mannschaft à Berlin. Pas un problème pour le Qatar, qui ne va pas pleurer.

Dans une dernière journée de poule de Coupe du monde assez folle, l’Allemagne a pensé pouvoir se sauver pendant quelques minutes, avant de battre le Costa Rica pour du beurre (4-2) ce jeudi soir. La victoire s’est avérée inutile en raison de la défaite de l’Espagne face au Japon, ce qui redistribue les cartes mais provoque l’élimination des coéquipiers de Thomas Müller à la différence de buts face à la Roja, alors que les Nippons terminent seuls devant. Un scénario difficile à imaginer mais qui ne déplait pas au Qatar.

محللين برنامج المجلس بعد خروج ألمانيا 😂 pic.twitter.com/M87KeE5Htz — شؤون قطرنا 🇶🇦 (@Qattar_Affairs) December 2, 2022

Si l’Emir et le comité d’organisation se gardent bien de juger les équipes selon les résultats, le fait que l’Allemagne ait marqué sa désapprobation avec la politique en vigueur au Qatar sur les droits de l’homme a eu un réel impact que les habitants de l’Emirat. Avant leur premier match face au Japon, les joueurs allemands avaient décidé de mettre leur main sur la bouche lors de la photo officielle, pour défendre les droits humains et dénoncer le silence forcé des autorités sur les questions LGBT et les décès des ouvriers sur les chantiers des stades de cette Coupe du monde notamment.

Le karma a frappé l'Allemagne et Rudiger

Don’t leave your flags behind 🫢🤣 pic.twitter.com/XxabtHka4k — محمد الكعبي (@Qatari) December 1, 2022

Avec cette sortie dès les poules, ce qui devient une mauvaise habitude pour l’Allemagne, les Qataris n’ont clairement pas pleuré. Sur les réseaux sociaux, ils ont copieusement chambré les Allemands pour ne pas s’être concentrés sur le sport en politisant cette Coupe du monde. Difficile d’affirmer que, sans ce geste sur la photo, l’Allemagne aurait gagné tous ses matchs, mais pour les sympathisants qataris, le karma a frappé, et cela vaut aussi pour Antonio Rudiger, à la course chambreuse avec les genoux en l’air lorsque son équipe menait au score contre le Japon, ce qui a fini par se retourner contre lui.

Rüdiger spotted at the Doha airport pic.twitter.com/zhqlYNfY46 — Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2022

« Ils vont pouvoir enlever les mains de leur bouche pour réserver leur billet d’avion », « vivement qu’ils agitent leur drapeau arc en ciel chez eux », « le karma a frappé », ont été lancés contre cette équipe d’Allemagne qui rejoint ainsi les éliminés du premier tour. Dont le Qatar bien évidemment, comme l’ont rappelé certains supporters allemands agacés par ces attaques un soir d’élimination.