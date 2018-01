Un nouvel arbitrage grâce à Chapron, Pierre Ménès en rêve

Dans : Ligue 1.

Coupable d’un mauvais geste sur le Nantais Diego Carlos, qu’il a injustement expulsé le week-end dernier, l’arbitre Tony Chapron a beaucoup fait parler de lui.

Il faut dire que le « tacleur » a l’habitude de commettre des erreurs grossières. Mais surtout, Chapron est connu pour son attitude autoritaire avec les joueurs, à l’image de tous ses collègues en Ligue 1. C’est pourquoi Pierre Ménès espère que cette dernière polémique aura un effet positif sur le comportement des arbitres dans le championnat français.

« Le plus regrettable est l’attitude générale, l’agressivité et l’absence totale de psychologie, ainsi que de dialogue, de la majeure partie des arbitres, a regretté le chroniqueur de CNEWS Matin. (...) La faute en revient en grande partie à Pascal Garibian, qui est le patron de l’arbitrage en France. Il n’était pas un grand adepte du dialogue quand il officiait. Que les arbitres soient bien préparés physiquement, c’est une chose, mais peut-être que quelques cours de psychologie adaptés ne feraient pas de mal. »

L’exemple de la Premier League

« En Angleterre, l’arbitrage n’est pas forcément meilleur, mais la relation de confiance et la communication entre joueurs et arbitres n’est absolument pas comparable, a souligné Ménès. Et, par conséquent, il y a moins d’incidents, moins de contestations et un meilleur climat. Si au moins la grotesque affaire Chapron pouvait servir à cela, on ne pourrait que s’en réjouir. » Pas sûr que les arbitres de L1 se remettent en question malgré cet épisode.