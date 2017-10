Un Fékir déchainé fait craquer Monaco

Dans : Ligue 1, OL, Monaco.

Rencontre de gala au Groupama Stadium entre Lyon et Monaco, avec la victoire de l’OL dans les ultimes secondes grâce à un coup-franc de Nabil Fékir, intenable tout au long de la rencontre (3-2).

Dans le choc des candidats au podium, les spectateurs et fans de foot n’ont pas été déçus. Cela n’a pas arrêté entre Lyon et Monaco, et ce dès la première minute. L’OL touchait rapidement deux fois les montants, avant que Mariano Diaz ne trouve logiquement l’ouverture en reprenant au second poteau un centre inspiré de Fékir (1-0, 11e). Mais malgré de nombreux changements, Monaco avait de la ressource à l’image d’un Rony Lopes aux jambes de feu, et qui en profitait pour égaliser après un service en profondeur parfait de Baldé (1-1, 17e). Et cela continuait avec le premier but de Fékir tout en sang-froid dans un mouchoir de poche pour une reprise (2-1, 23e). En face, un coup de canon terrible d’Adama Traoré, de son mauvais pied, remettait encore les pendules à l’heure (2-2, 34e).

La deuxième période était toujours très rythmée, et l’OL poussait, tout en s’exposant à des contres tranchants. Cela sentait le KO, et sur un ultime coup-franc qu’il avait provoqué, Fékir se chargeait de faire la différence en tirant en force côté ouvert, battant ainsi un Subasic mal placé (3-2, 95e). L’OL pouvait dire merci à son sauveur, qui avec le brassard, porte plus que jamais son équipe, qui se faufile ainsi sur le podium avec ce succès de prestige.