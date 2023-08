Un ailier brésilien d'Arsenal, Nantes tente le coup

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Sauvé de justesse la saison passée, le FC Nantes compte réaliser un exercice 2023/2024 plus tranquille en Ligue 1. Pour y parvenir, les Canaris vont recruter un joueur en provenance d'Arsenal.

Seizième la saison passée, le FC Nantes a sauvé sa peau de très peu en Ligue 1. Pour ce nouveau format à 18 clubs, la difficulté risque d'augmenter encore un peu plus, surtout avec les départs d'Andy Delort, d'Evann Guessand mais surtout du maître jouer Ludovic Blas. Les Canaris ont cruellement besoin de renforts en attaque. Et pour le moment, seuls deux joueurs sont arrivés. Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack, deux profils intéressants mais défensifs, afin de pallier le départ d'Andrei Girotto. Nantes doit se renforcer offensivement pour ne pas craindre de redescendre en Ligue 2. Selon les informations de Ouest-France, le club de la Loire-Atlantique s'apprête à boucler l'arrivée d'un ailier qui évolue en Premier League, plus précisément à Arsenal. Marquinhos, qui n'a rien à avoir avec le défenseur du PSG, va être prêté un an aux Nantais.

Le FC Nantes recrute un Brésilien d'Arsenal

Déjà prêté à Norwich en Championship la saison dernière, Marquinhos n'arrive toujours pas à convaincre Mikel Arteta de lui laisser sa chance. Avec seulement 1 but inscrit en 11 rencontres disputées, l'ailier brésilien n'a pas été flamboyant avec les Canaries. C'est donc avec le FC Nantes que le joueur de 20 ans va essayer d'impressionner les observateurs. L'ancien prodige de São Paulo va bientôt passer sa visite médicale avant de signer pour une durée d'une année, sans option d'achat incluse dans son prêt. Une recrue importante pour le FC Nantes qui s'offre un joueur talentueux, mais en manque de confiance. Un choix judicieux, autant pour l'international brésilien avec les moins de 20 ans (5 sélections) que pour le récent finaliste de la Coupe de France qui affrontera son bourreau Toulouse lors de la première journée du championnat le dimanche 13 août.