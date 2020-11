TV : Une ristourne pour Mediapro ? Canal + va hurler

Dans : Ligue 1.

Mediapro, qui a refusé de payer sa traite du mois d’octobre d’un montant de 172 ME, négocie actuellement à la baisse le montant des droits TV avec la LFP.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe dévoile que Jaume Roures souhaite une ristourne d’environ 25 % afin de compenser les pertes économiques liées à la crise du Covid-19. C’est un montant compris entre 170 et 200 ME que le groupe sino-espagnol souhaite économiser, uniquement sur la saison 2020-2021. De toute évidence, il s’agirait d’un coup dur pour la LFP et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais renégocier à la baisse le contrat de Mediapro pourrait également être la moins mauvaise des solutions pour Vincent Labrune, qui conserverait un niveau de droits télévisuels élevés, à hauteur de 900 ME au global avec les droits de Canal + et de Free.

Seulement, il est quasiment acquis que si Mediapro obtient une ristourne, Canal Plus en demandera autant. Une thèse confirmée par Arnaud Hermant dans le quotidien national. « Si la Ligue devait accepter d'accorder une telle ristourne, ses autres diffuseurs (Canal +, beIN Sports et Free) en demanderaient, à coup sûr, autant » explique-t-il. Un avis partagé à 100 % par l’économiste du sport de RMC, Pierre Rondeau. « Si ristourne de 25%, Canal et Free auront le droit d'exiger la même chose. De plus, la crise de la Covid-19 peut durer plus longtemps que la période 2020-2021 ». Reste maintenant à voir comment ce dossier bouillant évoluera, alors qu'une issue est espérée pour le 7 décembre et que les abonnés peinent à arriver en masse chez Téléfoot. De plus, le service laisse encore à désirer. Et pour cause, la qualité d’image est loin d’être optimale sur PC et tablette, et les bugs sont malheureusement récurrents en ce début de saison. Le dernier en date : le son absolument horrible des commentaires de Smaïl Bouabdellah et de Benoît Cheyrou lors de la retransmission du match Porto-OM, mardi en Ligue des Champions…