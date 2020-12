TV : Stéphane Guy taille Canal+ en plein direct !

Dans : Ligue 1.

Attaqué parce que son nom n'apparaissait pas dans le communiqué de soutien à Sébastien Thoen, viré par Canal+, Stéphane Guy a frappé fort en direct pendant Montpellier-PSG.

A ceux qui l’accusaient de s’être couché devant Vincent Bolloré, patron du groupe Canal+, en ne signant pas le communiqué réalisé par les journalistes et consultants de la chaîne cryptée suite au limogeage express de Sébastien Thoen, Stéphane Guy a prouvé qu’il était un esprit libre et capable de frapper encore plus fort. Et c’est en direct à l’antenne de Canal+ que le journaliste a montré qu’il avait le courage d’assumer sa position. Alors que Montpellier et le Paris Saint-Germain s’apprêtaient à donner le coup d’envoi de la seconde période du match de samedi soir, le journaliste a mis les pieds dans le plat, avec à ses côtés Habib Beye, qui a lui signé le fameux communiqué de soutient au comique viré pour avoir fait un sketch avec Julien Cazarre se moquant de Pascal Praud et l’Heure des Pros. Une émission de Cnews, autre chaîne de Vincent Bolloré.

Calmement et sans s’énerver, Stéphane Guy a ciblé droit dans les yeux ses employeurs. « Je salue l’ami Sébastien Thoen qui n’a peut-être pas eu la sortie qu’il aurait méritée. On lui souhaite bon vent et on sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d’assurer la continuité dans le Canal Sport Club. Et comme le disait Coluche, l’un des pères fondateurs de notre belle chaîne Canal+, il faut se méfier des comiques, parce que quelques fois ils disent des choses pour plaisanter », a lancé le journaliste. Un message qui n'aura évidemment pas échappé aux dirigeants de la chaîne cryptée, visiblement pas amateurs du second degré.