Sébastien Thoen viré, journalistes et consultants se rebiffent

Evincé de Canal+ pour sa participation à un sketch parodiant l’émission « L’Heure des Pros » avec Pascal Praud, Sébastien Thoen a payé au prix fort son imitation des intervenants de l'émission de la chaine CNews, qui appartient aussi au groupe Canal+.

Limogé sur le champ, l'ancien d'Action Discrète a fait l’objet d’un communiqué de la part des journalistes de la chaine. Ces derniers se sont indignés que la parodie d’une émission de leur employeur puisse déboucher sur un licenciement sans aucune justification.

« Les signataires sont attachés à la liberté d'expression, de caricature et de parodie, pour tous les collaborateurs (...) Nous revendiquons le droit d'exercer nos métiers sans craindre d'être licencié, écarté, inquiété si ce que nous disons, écrivons, déplaît à notre direction », a notamment fait savoir la rédaction de Canal+, dans un communiqué regroupant 150 signataires parmi la rédaction de Canal+. Grand fan de l’OM et aussi animateur d’émission sur la chaine cryptée, Sébastien Thoen a aussi été soutenu par la plupart des journalistes et consultants spécialisés football de la chaine. Habib Beye, Sidney Govou, Jessica Houara ou encore Olivier Dacourt ont aussi apposé leur nom en soutien au journaliste limogé sur le champ par Canal+. Ce n’est pas le cas d’Hervé Mathoux, de Stéphane Guy mais aussi de Pierre Ménès, qui avait confié sur les réseaux que ce licenciement se justifiait à ses yeux dans des termes particulièrement limpides. « Va chier sur ta boite et ton patron et tu me rappelles de l’ANPE », avait lancé le consultant de Canal+, qui a pourtant hébergé avec succès pendant des années des émissions capables d’auto-critiques et de parodies comme Les Guignols de L’info.