TV ‍: Sale coup sur l'IPTV, DAZN peut dire merci à Canal+

Si DAZN souffre beaucoup du piratage depuis son arrivée en Ligue 1, ses désagréments sont partagés par les autres acteurs comme Canal+. Néanmoins, la chaine cryptée vient d'obtenir une aide précieuse de la justice avant une grosse semaine européenne.

Beaucoup d'observateurs craignent que DAZN entraîne dans sa chute les clubs de Ligue 1, voire tout le football français. On peut en dire autant des autres chaines sportives payantes. Même si Canal+ possède une force de frappe à faire rêver DAZN, la chaine cryptée est constamment piratée depuis plusieurs années. Et, cela ne s'arrange pas avec le boycott de son concurrent britannique par les Français. Certains passionnés n'hésitent plus à revendiquer leur usage de l'IPTV pour suivre la Ligue 1 à moindre coût. Une technique illégale qui leur permet de suivre le championnat mais aussi tout le football européen. Un vrai problème pour Canal+, diffuseur exclusif des coupes d'Europe en France.

Vers un blocage durci de l'IPTV

Canal+ ne reste pas passif sur le sujet et demande régulièrement l'aide de la justice française. Bien lui en a pris puisque la Cour de cassation vient d'ordonner un nouveau blocage de sites pirates clairement listés. Une nouvelle annoncée sur X par l'avocat spécialisé en droit du numérique Alexandre Archambault qui donne notamment la composition des sites épinglés. Au-delà de s'en prendre aux diffuseurs pirates, ce nouvel arrêt exige une meilleure coopération des acteurs du web.

Piratage des compétitions sportives : @canalplus obtient une nouvelle salve de décisions de déréférencement & blocage de sites #IPTV (TJ Paris, 10/10/2024)https://t.co/wbVKp36J9N pic.twitter.com/TxfcfhPqhv — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) October 17, 2024

Google et Microsoft doivent ainsi invisibiliser les liens pirates sur leurs moteurs de recherche en les déréférençant. Un effort est attendu dès mardi pour le retour de la Ligue des champions. Google et Microsoft ont pour ordre « d’empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la Ligue des champions […] l’accès aux sites et services IPTV ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision ». Les fournisseurs d'accès à internet (FAI), dont les réponses au piratage sont souvent jugées trop clémentes par Canal+, devront aussi durcir le blocage des sites pirates.