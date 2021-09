TV : Rudi Garcia sur Canal +, la toile se divise

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ de l’Olympique Lyonnais au mois de juin, Rudi Garcia s’est engagé en faveur de Canal + pour commenter la Ligue des Champions.

Consultant sur TF1 à l’occasion de l’Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018, Rudi Garcia va de nouveau enfiler son costume de consultant à la télévision. En effet, l’ex-entraîneur de l’OM et de l’OL a signé à Canal + pour commenter la Ligue des Champions et intervenir parfois dans le Canal Football Club. De manière générale, les supporters marseillais et lyonnais ne gardent pas un souvenir impérissable du passage de Rudi Garcia dans leurs clubs respectifs. Cela étant, le technicien français a plutôt une bonne image dans son rôle de commentateur. Au lendemain de l’annonce de sa signature chez Canal +, les réactions étaient totalement divisées sur les réseaux sociaux.

Rudi Garcia divise Twitter

« Le coach on aime ou on aime pas mais je garde de bons souvenirs de Rudi Garcia le commentateur de 2018 » a notamment publié Nicolas Cuoco, chroniqueur pour Winamax. « Tout à fait, commentaires sobres et à-propos! Toutefois avec ses dernières expériences d'entraineur, sa crédibilité en a pris un coup! », « Vu ce qu'il a montré en tant que consultant sur TF1, c'est plutôt une bonne nouvelle » ou encore « C'est bien là sa place, commenter des matchs... il le faisait déjà très bien. Plutôt que de rouler ses différents présidents et de toujours finir au mieux 2e » pouvait-on lire au rayon des commentaires positifs. Certains twittos sont toutefois moins sympathiques avec Rudi Garcia, et critiquent le choix de Canal + de le recruter. « Parfait, une bonne raison pour ne pas regarder... » a publié le compte @TeamOM_Officiel, rejoint par plusieurs internautes. « C’est bien la première fois que je suis d’accord avec toi !! Une raison de plus (si y’en fallait encore) de ne pas me réabonner à cette chaîne » ou encore « La médiocrité appelle la médiocrité... » ont été publiés sur Twitter, divisé comme jamais devant l’annonce du retour de Rudi Garcia à la TV.