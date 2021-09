TV : Rudi Garcia retrouve un boulot, vous paierez son salaire

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Libre depuis la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia va reprendre du service, mais pas comme entraîneur. Le technicien va en effet rejoindre l'équipe de Canal+.

Un peu plus de trois mois après son départ spectaculaire de l’Olympique Lyonnais, puisqu’il avait allumé Juninho avant de tourner les talons et dire adieu à l’OL puisqu’il arrivait en fin de contrat, Rudi Garcia fera son retour dans le football le mardi 14 septembre. Même si le nom du coach français a circulé en Europe, l’ancien entraîneur de Lille, la Roma, l’OM ou bien encore Lyon a du temps et c’est pour cela qu’il s’est engagé avec Canal+. La chaîne cryptée a en effet recruté Rudi Garcia afin de devenir consultant, et ce dernier débutera sa mission à l’occasion de l’entrée en lice de Lille, qui recevra Wolfsburg mardi prochain au Stade Pierre-Mauroy. Il sera associé à Paul Tchoukriel, désormais journaliste vedette de C+ pour le football après le limogeage brutal de Stéphane Guy fin décembre 2020.

Rudi Garcia débarque sur Canal+

Selon L’Equipe, Garcia devrait également participer régulièrement au Canal Football Club le dimanche soir afin de parle du football européen, puisque désormais l’émission présentée par Hervé Mathoux n’a pas le droit de diffuser des images de la Ligue 1. Une interdiction qui avait fait bondir l’ancien collègue de Pierre Ménès, la LFP ayant signé un contrat avec Amazon, même si certains ont rappelé que Téléfoot subissait le même souci lorsque Canal+ avait ces droits. Pour Rudi Garcia, cette présence à l'antenne n'est pas une nouveauté, puisque celui était alors entraîneur de l'OM avait commenté pour TF1 des matchs du Mondial 2018 en Russie avec une certaine réussite si l'on se souvient des commentaires à l'époque. Pas certain que l'enthousiasme soit similaire cette année.