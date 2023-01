TV : PSG - Reims, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevra le Stade de Reims au Parc des Princes dans l'objectif de reprendre sa marche en avant et conforter sa place de leader.

Quelle heure pour PSG – Reims ?

Si le club de la capitale française reste sur une belle victoire 7-0 contre les amateurs de Cassel en Coupe de France, le PSG connaît surtout une reprise difficile en L1, avec deux défaites lors des trois dernières journées. Autant dire que ce match face à Reims sera important pour les hommes de Christophe Galtier. Cette rencontre sera d’ailleurs l’affiche du week-end avec une programmation ce dimanche 29 janvier à 20h45. Pour ce match au Parc, c’est Ruddy Buquet qui sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre PSG – Reims ?

Comme tous les grands matchs de Ligue 1, cette partie entre Paris et Reims sera bien entendu diffusée sur les antennes d’Amazon. Sur Prime Vidéo, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et le consultant vedette Thierry Henry.

PSG – Reims ce dimanche à 20h45 sur Prime Video pour la J20 de L1.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Thierry Henry pic.twitter.com/F8G9lhkdhh — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 26, 2023

Les compos probables de PSG – Reims :

Leader du championnat avec trois longueurs d’avance sur Lens au terme de la phase aller, le PSG ne devra pas trop perdre de points en route pour ne pas risquer de tomber de sa place de leader. Pour cela, il faudra battre Reims devant le public du Parc. Lors de ce rendez-vous, Galtier pourra compter sur un groupe bien fourni, sachant que seuls Mukiele et Kimpembe sont absents. À noter le retour du milieu italien Verratti.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar.

Suite à un début de saison compliqué, Reims a parfaitement relevé la tête depuis octobre. Invaincu depuis 13 matchs et installé dans le ventre mou de la L1, le club champenois viendra donc à Paris avec l’ambition de ne pas perdre. Mais pour cela, l’entraîneur Will Still sera privé de Mbuku ou Holm.

La compo probable de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, Busi - Matusiwa, Cajuste - Ito, Munetsi, Van Bergen - Balogun.