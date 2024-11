TV ‍: PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Encore une fois baladé en Ligue des Champions cette semaine du côté du Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain va retrouver la Ligue 1 ce week-end avec l’envie de se racheter, une nouvelle fois, après ses déboires européens.

Quelle heure pour PSG - Nantes ?

Cette année plus que jamais, il existe un PSG en Ligue des Champions et un autre en L1. Si la première version affiche un bien triste visage, avec trois défaites lors des cinq premières journées et notamment le revers subi à Munich mardi, la deuxième version est inarrêtable. Et c’est avec ce statut de club invaincu en championnat que Paris abordera sa rencontre du week-end contre Nantes. Ce match se jouera ce samedi 30 novembre à 21 heures au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Nantes ?

Comme la plupart des matchs du PSG cette saison en L1, ce duel entre deux clubs historiques du football français sera diffusé sur l’antenne de DAZN samedi soir.

Les compos probables de PSG - Nantes :

Dans le dur en C1, avec la pression de passer à la trappe dès la phase de ligue, le club de la capitale se balade par contre en L1. Seul leader avec six points d’avance sur son poursuivant, Monaco, le PSG va tenter de poursuivre sa très belle série de matchs sans défaite en championnat contre le FCN. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Mayulu.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo - Vitinha, Zaire Emery, Neves - Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

Plongé dans une énorme crise, avec une série de neuf matchs sans victoire depuis le mois d’août qui place les Canaris barragistes de la L1, le FCN n’aura pas d'autre choix que de réaliser un grand exploit sur la pelouse du Parc des Princes pour sauver la tête d’Antoine Kombouaré. Une mission qui s’annonce presque impossible vu le visage affiché par les Nantais ces derniers temps. Pour ce match, le Kanak sera privé de Kadewere.

La compo probable de Nantes : Lafont - Zeze, Pallois, Castelletto - Centonze, Lepenant, Douglas Augusto, Cozza - Abline, Mohamed, Simon.