TV : Pierre Ménès accuse frontalement Téléfoot

Dans : Ligue 1.

Pierre Ménès a parfois égratigné Téléfoot, mais après cette journée de Ligue 1, le consultant de Canal+ s'est montré cette fois beaucoup plus incisif contre Mediapro.

On l’a appris ce week-end, Mediapro n’a pas versé la troisième échéance des droits TV, et désormais une décision du tribunal de commerce de Nanterre est attendue d’ici jeudi afin de débloquer la situation. Si du côté de la LFP et de Téléfoot, on fait comme si de rien n’était, Pierre Ménès est déjà chaud bouillant sur ce dossier. Le membre éminent du Canal Football Club a souvent envoyé quelques petites vannes au concurrent de son employeur, mais ce lundi, il est nettement plus agressif. Non pas pour évoquer uniquement les soucis financiers du groupe sino-espagnol, mais pour se plaindre aussi de la programmation des journées de Ligue 1 effectuée à la demande de Téléfoot. Pour Pierre Ménès, la chaîne se fout du monde, des clubs et des téléspectateurs.

« Ce dimanche de Ligue 1 a commencé par la plus grosse affiche de la journée, Lille-Monaco, programmée par cette merveille de diffuseur qui ne paie pas ses factures et qui a donc préféré placer le match-phare de la journée à 13 heures pour des Chinois qui ne regardent pas et mettre Metz-Lyon à 21 heures. On n’est plus à une incompréhension près avec ces gens-là », a lancé un Pierre Ménès très agacé sur son site. Il est vrai que la situation de concurrence entre Téléfoot et Canal+, oblige la nouvelle chaîne à faire des choix parfois durs à comprendre, mais si C+ récupère le monopole de la Ligue 1, il n’est pas certain que le téléspectateur sera le grand vainqueur. Les situations monopolistiques n'étant jamais bonnes pour les consommateurs et les abonnés.