TV : Pierre Ménès à l'OL, au PSG, à l'OM, à l'ASSE...c'est pour bientôt

Dans : Ligue 1, PSG, OL, OM, ASSE.

Grande gueule du football français à la télévision, Pierre Ménès va réajuster son émission habituelle du vendredi soir, qui n’a pas encore totalement trouvé son public. Fini le plateau et ses nombreuses chroniqueuses, le consultant vedette de Canal+ va s’inviter dans les stades de Ligue 1 le vendredi soir, là où aura lieu le match dans la foulée. « 19:30 PM » sera donc en « live » et sur place, ce dont l’ancien journaliste s’est félicité dans un entretien à Télé Loisirs.

« C'était mon envie au départ mais Canal+ était un peu réticent à cause de ma santé. Aujourd'hui, je suis en forme et j'avais un manque de terrain. Cela me fait plaisir de réaliser mon émission du stade. Le fait d'être sur place va me permettre d'échanger avec les joueurs, les entraîneurs, les présidents, enfin avec ceux qui voudront bien me parler », a confié Pierre Ménès, qui avait ces dernières années plutôt pris l’habitude de se faire remarquer en plateau, et notamment le dimanche soir au sein du CFC. Désormais, il sera accompagné de Virginie Ramel, journaliste du groupe Canal pour faire monter la sauce avant les rencontres du vendredi soir.