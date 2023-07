TV ‍: Payer plus pour moins de matchs, Amazon Prime se gave

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur de la Ligue 1 depuis la défaillance de Mediapro, Amazon sera toujours la plateforme n°1 pour suivre le championnat de France la saison prochaine, alors que l’appel d’offres pour la période 2024-2028 est prévu en octobre. Mais le tarif augmente doublement.

Le 12 septembre prochain, la Ligue de Football Professionnel lancera l’appel d’offres tant attendu pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2028. L’incertitude est totale sur la position d’Amazon, actuel diffuseur de 80 % des matchs depuis la défaillance de Mediapro. Prime Video a profité du retrait de la chaîne Téléfoot pour récupérer des droits à prix cassé en payant trois fois moins que Canal +, malgré la diffusion de huit matchs par journée sur Amazon contre seulement deux pour la chaîne cryptée.

Le Pass Ligue 1 mensuel augmente, pas la formule annuelle

Quelle sera la position d’Amazon avec un appel d’offres classique et la nécessité de payer beaucoup plus cher pour garder des droits équivalents à ceux actuellement détenus par la plateforme ? La question se pose. En attendant, Prime Video va diffuser la saison 2023-2024… en augmentant ses tarifs. En effet, le Pass Ligue 1 mensuel qui était de 12,99 euros va passer à 14,99 euros par mois. Une augmentation plutôt conséquente, car dans le même temps, il y aura moins de matchs à diffuser puisque la Ligue 1 passe à 18 clubs. Mais, comme le paiement se fait au mois et que la compétition débute en août et se finit en mai, les abonnés paieront donc nettement plus cher au final.

Une somme qui, rappelons-le, s’ajoute aux 6,99 euros nécessaires pour le service Prime Video classique. Amazon a cependant fait le choix de ne pas augmenter le tarif de l’abonnement annuel du Pass Ligue 1. Autrement dit, la plateforme encourage grandement tous ses abonnés à passer en prélèvement annuel et à payer la somme de 99 euros pour visionner la saison complète de la Ligue 1. Un bon compromis pour les abonnés, lesquels seront certainement nombreux à changer leur formule d’abonnement au Pass Ligue 1, même si au final, ils paieront, eux aussi, pour moins de matchs au menu. Rappelons par ailleurs que la plateforme a fait le choix de ne pas faire payer à ses abonnés durant la trêve estivale, comme cela avait été fait la saison dernière. C'est déjà ça.