TV : OL - Clermont, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Pour son premier match de l’année 2022, l’Olympique Lyonnais recevra le Clermont Foot dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Un derby de la région Auvergne - Rhône Alpes qui promet beaucoup.

Quelle heure pour OL – Clermont ?

Vainqueur de Brest cette semaine en Bretagne (4-2), le club rhodanien a une seule et unique ambition pour lancer la nouvelle année : enchaîner une deuxième victoire de suite pour continuer à rêver d’une qualification européenne. Pour cela, l’OL devra faire un bon résultat contre Clermont au Groupama Stadium. Un match qui se déroulera ce dimanche 1er janvier à 17 heures. Il sera arbitré par Stéphanie Frappart.

Sur quelles chaînes suivre OL – Clermont ?

Même si cette journée de championnat a été décalée avec plusieurs matchs lundi, ce derby entre Lyon et Clermont-Ferrand sera l’un des grands rendez-vous du week-end. Il sera donc diffusé sur Canal+ Sport 360, mais aussi sur Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Corine Petit, alors que Virginie Sainsily sera en bord terrain. La présentation de cette rencontre sera assurée par Alexis Grasso et Jimmy Briand.

Les compos probables de OL – Clermont :

Huitièmes du classement, à six longueurs du Top 5, les Gones peuvent encore continuer à rêver de la Coupe d’Europe. Mais pour cela, il faudra que l’OL enchaîne les succès en deuxième partie de saison. À commencer par ce premier match de l’année devant le public du Groupama Stadium. Un rendez-vous lors duquel Laurent Blanc disposera d’un groupe un peu amoindri, sans Gusto, Tagliafico, Boateng ou Henrique.

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva - Tolisso, Caqueret - Tete, Cherki, Toko Ekambi - Lacazette.

Incapable de gagner depuis le mois d’octobre dernier, Clermont a connu une reprise difficile contre le LOSC mercredi avec une défaite 0-2. Toujours installé dans le ventre mou de la L1 avec six points d’avance sur la zone rouge, le club auvergnat va devoir sonner le réveil pour ne pas se faire trop peur. Pour cela, quoi de mieux qu’un bon résultat à Lyon ? Un rendez-vous pour lequel Pascal Gastien sera privé de Caufriez, suspendu, ou Gonalons et Zeffane, les anciens Lyonnais étant blessés.

La compo probable de Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier - Bela, Magnin, Gastien, Borges - Khaoui, Andric, Rashani.