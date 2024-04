TV ‍: OL - Brest, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que les matchs du PSG et de l’OM ont été décalés pour que les clubs français jouant encore la Coupe d’Europe puissent gérer au mieux leurs quarts de finale respectifs, l’Olympique Lyonnais affrontera Brest lors du choc de la 29e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OL – Brest ?

Inarrêtable depuis le début de l’année 2024, Lyon est redevenu un véritable candidat aux places européennes en vue du sprint final. Et pour continuer à croire en son rêve de Top 7, les Gones vont devoir faire l’exploit de battre Brest, la grande révélation de la saison en L1. Cette rencontre entre l’OL et le SB29 se jouera ce dimanche 14 avril à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre OL – Brest ?

Comme toutes les grandes affiches du dimanche soir, ce match entre Lyon et Brest sera bien entendu diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et l’ancien Lyonnais Cris.

Les compos probables de OL – Brest :

Auteur d’une énorme remontada en cette deuxième partie de saison, l’OL n’est plus qu’à deux points de la septième place, qui sera qualificative pour la Coupe d’Europe en cas de défaite de l’OL en finale de la Coupe de France contre le PSG en mai prochain. Grâce à une impressionnante série de victoires, sept lors des neuf derniers matchs de L1, Lyon s’est donc offert un sprint final alléchant. Mais avant d’aller défier de gros clubs comme le PSG, Monaco ou Lille lors des prochaines journées, le club rhodanien devra venir à bout de la surprise de la saison en championnat, Brest. Pour ce match, Pierre Sage devra composer sans Caleta-Car, suspendu.

La compo probable de l’OL : Lopes - Maitland Niles, O’Brien, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Fofana, Lacazette, Cherki.

Dauphin du PSG, avec neuf points d’avance sur Nice, Brest est bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions via une place dans le Top 4 de la L1. C’est dire l’exploit réalisé par les Bretons cette saison. Défait qu’à une seule reprise en championnat depuis novembre, le SB29 reste deux victoires de suite. Autant dire que Brest ira à Lyon avec l’ambition de poursuivre sa route sans encombre. Pour ce match, Eric Roy ne pourra pas compter sur Lala et Martin, suspendus.

La compo probable de Brest : Bizot - Zogbé, Chardonnet, Brassier, Locko - Del Castillo, Lees Melou, Magnetti, Doumbia - Satriano, Mounie.