TV ‍: OL - ASSE, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

L’OL défie l’ASSE ce dimanche soir dans le derby le plus attendu de France, qui fait son retour cette saison après deux ans d’absence en raison de la relégation des Verts en Ligue 2.

Quelle heure pour OL - ASSE ?

Les joueurs de Pierre Sage ont pu bénéficier d’une récupération la plus longue possible après un match d’Europa League puisque logiquement, ce derby entre l’OL et l’ASSE a été programmé par la LFP et les diffuseurs ce dimanche 10 novembre à 20h45. Les Verts souhaiteront surfer sur leur belle dynamique après leur succès à Strasbourg tandis que l’OL, accroché par Lille puis Hoffenheim cette semaine, tentera de retrouver le chemin de la victoire. Willy Delajod sera au sifflet pour ce match très attendu au Groupama Stadium.

Sur quelle chaîne suivre OL - ASSE ?

Comme c’est le cas tous les dimanches ou presque, c’est sur DAZN qu’il faudra se rendre pour suivre ce derby entre Lyon et Saint-Etienne. Une offre promotionnelle a d’ailleurs été proposée par le diffuseur de la Ligue 1 via Prime Video pour s’abonner à 15 euros par mois à l’occasion de ce derby.

Les compos probables du match OL - ASSE :

Après avoir fait énormément tourner contre Hoffenheim lors de la 4e journée de Ligue Europa ce jeudi, Pierre Sage va revenir à une équipe plus classique. Un 4-3-3 dans lequel Lacazette sera associé à Fofana et Cherki en attaque. Derrière eux, on devrait retrouver un milieu à trois formé par Matic, Tolisso et Veretout. En défense, il existe un doute entre Abner et Tagliafico, mais le champion du monde argentin tient la corde pour démarrer aux côtés de Caleta-Car, Niakhaté et Maitland-Niles.

Dans les rangs stéphanois, Olivier Dall’Oglio doit composer avec plusieurs absences. Cafaro est suspendu tandis que Briançon, Fall et Monconduit sont blessés. Le coach de l’ASSE devrait se calquer sur le dispositif tactique de Pierre Sage et faire évoluer son équipe lui aussi en 4-3-3. Stassin est pressenti pour démarrer en pointe aux côtés de Boakye et Davitachvili. En défense, Abdelhamid devrait une fois de plus démarrer sur le banc au profit de Nadé et Batubinsika.

La compo probable de l’OL : Perri, Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car, Tagliafico, Matic, Veretout, Tolisso, M.Fofana, Cherki, Lacazette (cap)

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur (cap), Maçon, Batubinsika, Nadé, Pétrot, Ekwah, Bouchouari, Mouton, Davitachvili, Boakye, Stassin