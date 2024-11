Match arrêté pour homophobie, OL-ASSE est menacé

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Malgré l’interdiction de déplacement des supporters stéphanois, le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne suscite des craintes. On peut malheureusement s’attendre à des chants homophobes qui, selon le ministre des Sports Gil Avérous, pourraient provoquer l’arrêt définitif du match dimanche.

Personne ne sera surpris d’apprendre que le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne est classé à haut risque. Après les deux saisons des Verts en Ligue 2, l’antagonisme entre les deux camps n’a pas disparu. Et l’interdiction de déplacement infligé aux supporters stéphanois ne devrait pas résoudre tous les problèmes. Malgré le double arrêté préfectoral et ministériel, des fans visiteurs peuvent encore se glisser discrètement dans les tribunes du Groupama Stadium et provoquer des affrontements.

Le ministre des Sports a prévenu

Bien sûr, des violences entre supporters lyonnais ne sont pas à exclure compte tenu des récents incidents. Mais la principale crainte, ou du moins la cause la plus probable d’un éventuel arrêt de match, concerne plutôt les chants homophobes. Dans cette période où les stades de Ligue 1 ne parviennent pas à se débarrasser de ce fléau, le gouvernement en a fait une priorité. Le ministre des Sports Gil Avérous a en effet annoncé l’arrêt définitif et le match perdu pour l’équipe à domicile en cas de chants homophobes répétés. Pas sûr que la menace calme les suiveurs lyonnais et stéphanois.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le collectif Rouge Direct prévenait le ministre dès la semaine dernière. « Le derby OL-ASSE aura lieu le dimanche 10 novembre. Déchaînement homophobe assuré, pouvait-on lire sur X. Bruno Retailleau, Gil Avérous : quelles dispositions avez-vous prévues pour prévenir et sanctionner l’homophobie ? » Contacté par Le Progrès, l’Olympique Lyonnais a certifié que « la violence, le racisme, l’homophobie et tout message à connotation politique n’ont pas de place dans notre stade ». En attendant, les supporters des Verts motivent leurs joueurs à l’entraînement avec des chants déjà à la limite.