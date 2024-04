TV ‍: Nantes - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Cinq jours après avoir connu l’ivresse d’une qualification pour la finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais va retrouver le train-train du championnat lors d’un match rendu spécial pour cause de huis clos à Nantes.

Quelle heure pour Nantes – OL ?

Passer de l’euphorie totale, avec un envahissement de pelouse du public lyonnais après la victoire contre Valenciennes de demies de Coupe de France mardi, au silence complet, Lyon va connaître tous les extrêmes en l’espace d’une semaine. Mais pour continuer à regarder devant au classement, les Gones devront faire abstraction du contexte nantais pour performer. Ce match entre le FCN et l’OL se jouera ce dimanche 7 avril à 20h45 dans un Stade de La Beaujoire à huis clos. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Nantes – OL ?

Malgré l’absence de public, la LFP a quand même décidé de placer ce Lyon - Nantes en affiche du dimanche soir. Cette rencontre sera donc diffusée sur Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec @Ludo_Obraniak pic.twitter.com/GfUHEhPIhe — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 4, 2024

Les compos probables de Nantes – OL :

Sorti de la zone rouge grâce à sa belle victoire face à Nice dimanche dernier (2-1), Nantes retrouve des couleurs depuis le come-back d’Antoine Kombouaré. Toujours en lutte pour son maintien en L1, avec deux points d’avance sur le barragiste lorientais à sept journées de la fin, le FCN veut prendre plus d’air en mettant fin à une série de sept défaites de suite à domicile. Sans le soutien de son public, le club jaune et vert fera son maximum pour faire un bon résultat contre Lyon et confirmer son renouveau.

La compo probable de Nantes : Lafont - Amian, Pallois, Castelletto, Cozza - Sissoko, Douglas Augusto, Chirivella - Mollet - Abline, Mohamed.

Sauvé malgré une première partie de saison très compliquée, l’OL peut continuer à rêver d’Europe. Tout simplement parce qu’en se qualifiant pour la finale de la Coupe de France, Lyon s’est offert deux chances de retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine. Si l’Europa League sera au rendez-vous en cas de succès face au PSG en finale, la Conférence League pourrait également tendre les bras aux Gones en cas d’échec du côté du Stade Pierre Mauroy via la septième place du championnat. Actuellement occupée par Marseille et désirée par Rennes ou Reims, l’OL est dixième avec quatre points de retard sur son rival olympique. Autant dire que Lyon veut poursuivre sa bonne série en L1, qui plus est contre un adversaire à sa mesure, pour rester concerné par le sprint final.

La compo probable de l’OL : Lopes - Maitland Niles, O’Brien, Caleta Car, Henrique - Caqueret, Tolisso, Mangala - Cherki - Lacazette, Orban.