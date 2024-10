TV ‍: Monaco, Brest, Lille, DAZN a fait le coup de siècle

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Début de saison exceptionnel des clubs français en Coupe d'Europe. Même DAZN récupère quelques lauriers des performances des formations de Ligue 1.

La nouvelle Ligue des Champions se lance en Europe pendant cet automne, et en France en tout cas, cela fait un véritable carton. Des affiches plus alléchantes, des matchs tout au long de la semaine, et même des performances de premier choix, le public français se régale. Le plus étonnant, c’est certainement de voir Brest quasiment au sommet du classement, après deux victoires d’ampleur face à Salzbourg et Strum Graz. Mais les autres clubs français ne sont pas en reste, si le PSG est dans la course avec une victoire et une défaite, Lille a frappé fort en dominant le Real Madrid, tandis que l’AS Monaco avait pris le meilleur sur le FC Barcelone auparavant. Des belles performances qui font la fierté des Français, et ces derniers espèrent même que les regards vont changer sur la Ligue 1, qui est loin d’être une « Farmers League » (championnat de bouseux en gros).

La Ligue 1 plus forte que la Liga

Une soirée exceptionnelle ! 🇪🇺



Revivez les buts brestois en intégralité 👇🔴⚪ — Stade Brestois 29 (@SB29) October 2, 2024

Les performances européennes ont de quoi faire réagir sur les réseaux sociaux, où on exige un peu de respect pour les clubs français en Europe, avec comme toujours une bonne dose d’ironie. Au point pour certains de se dire que DAZN a finalement réalisé une bonne affaire en misant gros sur la Ligue 1, car certains clubs ne seront peut-être plus regardés de la même façon. « Quand le PSG tape Brest ou Lille, on dit c’est la Ligue 1 ça vaut rien. Mais quand Brest est en tête de la Ligue des Champions ou que Lille tape le Real Madrid, ça ne dit plus rien », « Bravo à DAZN d’avoir investir dans le championnat qui va dominer l’Europe », « je comprends mieux les tarifs de DAZN avec ce genre de performance, on est les meilleurs », « la Ligue 1 est plus forte qu’on ne le dit, n’en déplaise aux haines », « la Ligue 1 est sous cotée, fin du tweet », « la Ligue 1 face à la Liga, c’est trois victoires et un nul cette saison (Monaco-Barça, Lille-Real, PSG-Gérone et nul Nice-Sociedad) », ont souligné les internautes remontés comme des coucous avec ce début de Ligue des Champions très prometteur.

Attention toutefois, la saison européenne est encore très longue, mais pour ceux qui redoutaient que Brest ou Lille soient ridicules dans cette nouvelle Ligue des Champions, la réponse est déjà donnée et elle est positive pour les clubs français.