TV : Mediapro donne un prix qui va faire tousser pour sa future chaîne

Dans : Ligue 1.

Grand gagnant de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, Mediapro diffusera 8 matchs sur 10 à chaque journée.

Ceux qui voudront continuer à suivre le championnat français n’auront pas le choix, il faudra s’ajouter un nouvel abonnement à la fin du mois. Reste à savoir jusqu’où grimpera la facture. « On a un projet stratégique. On n'arrive pas pour acheter à 10 et revendre 12 et repartir à la maison », a prévenu le président du groupe espagnol Jaume Roures, qui a annoncé la création d’une seule chaîne pour diffuser l’ensemble des matchs avec une « bonne production, de bons commentateurs, de bons programmes. » Et un bon prix ?

Toujours selon Jaume Roures, le montant ne sera pas exagéré. « On ne va pas faire des chaînes à 50 euros », a assuré le dirigeant qui promet « un prix abordable pour essayer d'atteindre les 5 millions d'abonnés dans deux ans. Si vous faites la division entre ce qu'on a payé et 3 millions d'abonnés, on peut faire une chaîne pour 25 euros par mois. Le foot pour 25 euros par mois, pour moi ce n'est pas cher. » A noter que Mediapro envisage de vendre son produit à différents opérateurs et notamment à Canal+. Ainsi, tout le monde pourra accéder à cette fameuse chaîne, et payer le prix réclamé...