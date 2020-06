TV : Margotton promet des surprises au mercato de Téléfoot !

Dans : Ligue 1.

Grégoire Margotton, qui commentera des matchs de Ligue 1 pour Téléfoot, promet que les abonnés à cette chaîne auront de belles surprises quand des noms vont sortir.

Mediapro suscitait bien des doutes ces dernières semaines, notamment parce que le groupe espagnol ne semblait pas réellement avancer dans sa mise en place en France. Mais en signant un accord spectaculaire avec TF1, ce que personne n’avait vu venir, le prochain diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a frappé fort. Et cela pourrait ne pas être fini si l’on en croit Grégoire Margotton. Interrogé ce dimanche par le Journal du Dimanche, le journaliste, qui commentera les meilleurs matchs de la saison de L1 avec Bixente Lizarazu, affirme que Mediapro a décidé de faire un très beau casting de journalistes pour sa chaîne, avec quelques surprises dans son marché des transferts.

Et Grégoire Margotton de se réjouir des choix de Mediapro pour Téléfoot. « Téléfoot va en recruter un certain nombre de journalistes ? Bien sûr, et vous serez surpris. Au moment où certains acteurs des médias sportifs ont des difficultés, comme beaucoup d’autres malheu­reusement, c’est bien qu’un groupe sino­-espagnol comme Mediapro propose du travail à des journa­listes au chômage. Et je peux vous assurer que les amateurs de foot seront plus qu’agréablement surpris quand ils vont découvrir les incarnations de cette chaîne. Je suis, pour ma part, enthousiaste et fier que cette nouvelle chaîne s’appelle Téléfoot », a confié, le journaliste de TF1 sans en dire plus sur ces renforts qui vont débarquer pour commenter la Ligue 1. Il est hélas vrai qu'avec les plans sociaux en cours sur RMC et BeInSports, nombreux sont les journalistes spécialisés à être sur le marché.