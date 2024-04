TV ‍: Lille - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Avant d’aborder sa double confrontation contre Benfica en quarts de finale de l’Europa League lors des deux prochaines semaines, l’Olympique de Marseille doit se relancer en Ligue 1 pour continuer à croire un peu au Top 4.

Quelle heure pour Lille – OM ?

C’est le moment où jamais pour Marseille de revenir dans la course à la Ligue des Champions. Relégué à sept points du LOSC, son adversaire du week-end, l’OM devra saisir sa chance, sous peine de vivre une fin de championnat décevante. Pour s’offrir un sprint final haletant, Marseille devra donc faire un résultat à Lille. Ce match entre le LOSC et l’OM se disputera ce vendredi 5 avril à 21 heures au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre Lille – OM ?

Comme chaque match d’ouverture du vendredi soir, ce choc de la 28e journée de L1 entre Lille et Marseille, deux clubs encore en lice en Coupes d’Europe, sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Smaïl Bouabdellah et Benoît Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation de ce Lille-Marseille sera effectuée par Thibault Le Rol, Edouard Cissé et Adil Rami.

Les compos probables de Lille – OM :

Avant de se concentrer sur son double quart de finale d’Europa Conférence League contre Aston Villa, Lille a une mission bien précise : dominer l’OM pour éloigner un concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions. Restant sur une belle victoire dans le derby face à Lens (2-1), le LOSC veut enchaîner à domicile, histoire aussi de recoller au podium. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devra composer sans Angel Gomes.

La compo probable de Lille : Chevalier - Santos, Diakite, Yoro, Ismaily - Bentaleb, André, Gudmundsson - Zhegrova, David, Haraldsson.

Dans le dur après les débuts fracassants de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche marseillais, l’OM reste sur trois défaites de suite, dont la claque subie dans le Classique face au PSG dimanche dernier (0-2). Pour laver l’affront et pour préparer au mieux son retour en Europa League jeudi prochain, Marseille veut faire un gros coup à Lille. Mais pour cela, Gasset devra se passer de Mbemba, Rongier ou Murillo.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Balerdi, Gigot, Merlin - Veretout, Kondogbia, Harit - Sarr, Aubameyang, Ndiaye.