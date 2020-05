TV : LFP vs Canal+, les détails de l'incroyable guerre en coulisses

Dans : Ligue 1.

Partenaire historique du football français, Canal+ se montre sans pitié avec la Ligue et les clubs.

La chaine cryptée a rechigné à payer ce qu’elle devait encore régler lors de l’arrêt des matchs, obligeant la LFP à envoyer une délégation négocier pour le restant dû. Et dès qu’Edouard Philippe a annoncé la fin de la saison de football en France, le diffuseur du football depuis 1984 a envoyé un courrier immédiat pour s’assurer qu’il ne lâcherait pas un centime de plus pour la fin de l’exercice. Une certaine logique sur le plan financier, mais qui détonne avec l’attitude de la chaine avec le rugby par exemple, dévoile L'Equipe. Malgré une décision similaire pour le Top14, Canal+ envisage de régler la dernière échéance pour les clubs de rugby, pour aider les clubs en détresse financière. Pourquoi une telle différence ?

Il faut remonter à l’appel d’offres pour la période 2020-2024 et qui s’était très mal passé entre Canal et la LFP. La chaine n’avait rien obtenu avant de racheter des matchs à BeIN Sports, et avait même été très mauvaise perdante en misant 1 euro sur certains lots, pour faire chuter les enchères et empêcher le prix de réserve d’être atteint. Sans succès puisque Médiapro a signé un bail record. Depuis, cela chauffe en permanence entre Maxime Saada, président de Canal+, et Didier Quillot, directeur général de la Ligue. Les batailles en coulisses se multiplient, que ce soit pour le déplacement du match du samedi à 17h30, où Canal a eu gain de cause, où la modification du CFC pour placer du football anglais, que la LFP a interdit. Sans oublier la plainte de Canal+, qui a estimé que la LFP lui devait 46 ME en raison des décalages de matchs pendant la crise des Gilets Jaunes. De fourberies en fourberies, la mésentente est totale, et ne fait clairement pas les affaires des clubs, qui compteront encore sur les paiement de Canal+ les saisons prochaines.