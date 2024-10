TV ‍: Le piratage tue le football, DAZN pointé du doigt

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le streaming illégal et l’IPTV ont explosé pour suivre la Ligue 1 depuis le début de la saison et pour Roch-Olivier Maistre, patron de l'Arcom, les prix pratiqués par DAZN pour ses abonnements en sont la cause principale.

Depuis le début de la saison, DAZN a provoqué de vives polémiques chez les consommateurs. La plateforme de streaming anglaise, qui a raflé la majorité des droits de la Ligue 1 deux semaines avant le début du championnat, a d’abord affiché des tarifs bien trop élevés aux yeux de la majorité des fans de foot. Conséquence directe ou indirecte, le piratage a explosé sur les canaux illégaux, que ce soit via des sites de streaming ou des services d’IPTV. Jamais la Ligue 1 n’a été autant piratée, et cela doit vite cesser pour ne pas mettre en danger toute une économie.

L'exemple de l'univers de la musique

Auditionné par le Sénat, Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom, (autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), a fait un lien direct entre l’explosion du piratage et les prix de DAZN, en prenant néanmoins le soin de ne jamais citer explicitement le diffuseur de la Ligue 1. « Mais on le voit bien, quand il y a une offre à un prix équilibré et raisonnable pour le consommateur, le piratage, j’allais dire, disparaît. En matière musicale, c’est très net. Le piratage a fondu comme neige au soleil parce que l’on peut accéder à une offre quasi-universelle pour un prix raisonnable » a d'abord lancé le patron de l'Arcom avant de conclure.

DAZN directement visé ?

« Lorsque l’on est sur des prix exorbitants, c’est sûr que l’on alimente le piratage » a lancé Roch-Olivier Maistre face à la commission Culture du Sénat. Ce dernier appréciera sans doute les efforts réalisés par DAZN depuis le mois de septembre, avec plusieurs offres promotionnelles pour bénéficier d’un abonnement à 20 euros par mois sur un an. De même, la plateforme a annoncé ces derniers jours qu’il sera désormais possible de se connecter sur deux appareils en simultané avec un compte. Des efforts qui permettront peut-être de limiter l’extension du streaming et de l’IPTV alors que selon les dernières indiscrétions de L’Equipe, DAZN compte à ce jour 500.000 abonnés. Un chiffre en progression mais encore loin de l’objectif initial fixé à 1,5 millions.