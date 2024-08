TV ‍: Le Havre-PSG, à quelle heure et sur quelle chaine voir le match

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

C’est parti pour le championnat de Ligue 1 version 2024-2025 avec l’honneur au champion de France d’ouvrir le bal ce vendredi soir.

Le premier match de la première journée de Ligue 1 opposera le PSG au Havre, sur le terrain du club normand. Une rencontre qui sera disputée à 20h45 et qui sera à suivre au stade Océane bien sûr, mais aussi sur le nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN.

Tout sur l'abonnement de DAZN

Le média britannique a récupéré les droits de la Ligue 1 pour 400 millions d’euros tout récemment, et va désormais diffuser huit des neufs matchs de chaque journée. Si le prix de DAZN a beaucoup fait parler, sa disponibilité est tout de même de premier choix puisque, que ce soit par abonnement à l’application directement auprès de DAZN, ou par le biais des opérateurs et d’autres plate-forme, la chaine sportive sera visible sur Canal+, Orange, Free, Bouygues Télécom, SFR et même Amazon Prime. A condition bien sûr d’y ajouter un abonnement à hauteur de 39,99 euros par mois pour suivre huit de neufs matchs, ou 29,99 euros par mois en paiement annuel.

J-2️⃣ | Achraf Hakimi et ses coups francs sont bientôt de retour ! 🚀😍



Le Marocain sera-t-il titulaire face au Havre après sa médaille aux JO ? 🥉



Toute la Ligue 1 McDonald’s. Tous les matchs. Tous réunis. Seulement sur DAZN. 📲 pic.twitter.com/nw6J6fSFgU — DAZN France (@DAZN_FR) August 14, 2024

Cette rencontre sera donc diffusée sur DAZN et sera commentée par Smaïl Bouabdellah, le monsieur Ligue 1 qui était sur Amazon auparavant. C’est lui qui sera au micro pour cette rencontre d’ouverture très attendue, même si la performance de la chaine sportive sera aussi suivie de près pour l’occasion. Un rendez-vous qui marquera donc le début de la saison de Ligue 1, avec une formation du PSG qui n'a pas encore fini son mercato, et n'a toujours pas remplacé numériquement un certain Kylian Mbappé.