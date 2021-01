TV : La Ligue 1 en clair, Pierre Ménès mort de rire !

Dans : Ligue 1.

En attendant le prochain appel d’offres pour les droits TV laissés par Mediapro, des chaînes publiques proposent à la Ligue de Football Professionnel de diffuser la Ligue 1 gratuitement. Une perspective qui n’enchante pas du tout Pierre Ménès.

La Ligue de Football Professionnel doit agir rapidement. Après la résiliation du contrat avec Mediapro, l’instance laisse le groupe sino-espagnol et sa chaîne Téléfoot diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 sans payer jusqu’au résultat du prochain appel d’offres. Une clémence plutôt étonnante dans la mesure où ce même diffuseur a mis le football français dans une situation périlleuse. Du coup, plusieurs chaînes publiques, non disposées à payer ni à participer à l’appel d’offres, se proposent de retransmettre les matchs jusqu’à l’attribution officielle des droits TV.

En effet, après M6, ses concurrents TF1 et France Télévisions sont prêts à profiter de ce contexte compliqué. De quoi ravir certains fans et observateurs comme Cindy Colmenares. « Le groupe M6 a proposé à la LFP de diffuser gratuitement des matches de Ligue 1 en attendant qu’un nouveau diffuseur officiel soit trouvé pour remplacer Mediapro. De quoi recréer le lien avec le public ! », se réjouit la chroniqueuse de RTL, dont l’avis sur Twitter a vite été contredit par Pierre Ménès. « Et rapporter quoi au juste ? (...) Bla bla bla et qui paye les clubs ??? », a insisté le journaliste de Canal+, conscient que cette solution ne compensera pas l’absence de recettes pour les pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2. On imagine que le spécialiste préfère le pay-per-view proposé par ses supérieurs...