TV ‍: La LFP s'attaque à l'Angleterre, le prix fait rêver

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Alors que les critiques sont de plus en plus vives quant au prix de l'abonnement imposé par DAZN, le diffuseur de la Ligue 1 en France, celui du League Pass au Royaume-Uni a de quoi faire rager.

Le football français connait une crise particulièrement importante de son histoire. Les droits TV ne sont plus aussi importants qu'ils n'ont pu l'être et les clubs professionnels en pâtissent forcément. A son arrivée en tant que diffuseur officiel de la Ligue 1, DAZN a imposé des prix qu'une grande majorité de fans de football trouvent exorbitants. Plus que le prix de l'abonnement en lui-même, c'est aussi la valeur du produit proposé qui pose problème. Payer 30 euros par mois pour 8 matchs sur 9 est assez délicat, encore plus lorsque le championnat de France ne vaut pas de mettre une telle somme chaque mois. Et ce n'est pas l'annonce du « League pass » au Royaume-Uni et en Irlande qui va calmer les tensions.

Le prix risible de la L1 Outre-Manche

The Ligue 1 Pass : Your New Home for Ligue 1 McDonald’s in the UK & Ireland! 🇬🇧🇮🇪



Watch 100% of Ligue 1 McDonald’s matches and tons of exclusive content now 👉https://t.co/XBsgNjbmy1 pic.twitter.com/otVihB7tkT — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2024

Si le prix de l'abonnement mensuel en France fait déjà beaucoup parler, celui au Royaume-Uni et en Irlande fait jaser. Sur le compte X anglais de la Ligue 1, la LFP annonce qu'il est désormais possible de regarder tous les matchs du championnat de France pour seulement 9,90 livres par mois, soit 11,80 euros. Dire que la publication de ce pass a fait grincer les dents les supporters est un euphémisme. Toutefois, il ne sera pas possible pour quelqu'un habitant en France de s'offrir cet abonnement. Pour rappel, les championnats étrangers sont généralement moins chers puisqu'ils y sont moins valorisés et le mettre à 30 ou 40 euros n'aurait pas beaucoup de sens. Mais l'offre n'en demeure pas moins plus intéressante pour les Français de l'étranger par exemple, et ils sont nombreux à Londres et ses environs.